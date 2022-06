Ortstermin im Mai 2021: Vor einem Jahr zeigte sich Flachsmeers Ortsbürgermeister Karl-Heinz Jesionek schon zuversichtlich, dass aus der Drückampel eine „richtige“ Ampel wird. Nun kommt sie. FOTO: Carsten Ammermann Landkreis Leer lenkt ein Kreuzung in Flachsmeer soll nun doch eine Ampel bekommen Von Carsten Ammermann | 04.06.2022, 16:41 Uhr

Der Landkreis Leer will jetzt doch die seit Jahren geforderte Ampel an der vielbefahrenen Kreuzung in Flachsmeer bauen. Die Kosten belaufen sich auf etwa 200.000 Euro.