Sturmtief Ylenia - Niedersachsen FOTO: Hauke-Christian Dittrich Möglichst in Häusern bleiben Feuerwehren in Ostfriesland warnen vor Aufenthalt im Freien Von dpa | 18.02.2022, 10:33 Uhr | Update vor 15 Std.

Die Feuerwehren in Ostfriesland empfehlen Bürgern dringend während des anstehenden Sturms möglichst in ihren Häusern zu bleiben. Zudem empfiehlt der Feuerwehrverband Ostfriesland einen Aufenthalt an der Nordsee zu meiden. Der Sturm hat darüber hinaus auch Einfluss auf den Schiffsverkehr.