Mit einer Drehleiter kämpft die Feuerwehr gegen die Flammen. FOTO: Carsten Ammermann Ursache noch unklar Feuer auf Jugendbauernhof in Burlage Von Timo Sager und Carsten Ammermann | 20.04.2022, 15:03 Uhr

Am Montagabend ist in einem Gebäude des Kinder- und Jugendbauernhofs in Burlage ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohner haben sich rechtzeitig gerettet.