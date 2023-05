Dutzende Feuerwehrleute bekämpften in der Nacht zu Dienstag das Feuer. Foto: Janßen up-down up-down Neue Bleibe gesucht Familie in Ostfriesland steht nach Feuer ohne Wohnung da Von Henrik Zein | 06.05.2023, 07:05 Uhr

Auch Tage nach dem verheerenden Feuer in Rhaudermoor in Ostfriesland ist Hussam Ashlak immer noch geschockt. Die Doppelhaushälfte, in welcher der 56-Jährige gemeinsam mit seiner Frau Irina (53) und seiner Tochter (27) wohnte, ist durch den Brand völlig zerstört worden.