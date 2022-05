Die verletzte Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. FOTO: Bodo Wolters Vom Auto angefahren Fahrradfahrerin bei Unfall in Leer lebensgefährlich verletzt Von Dominik Bögel | 25.05.2022, 13:24 Uhr

In Leer ist es am Mittwoch zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Autofahrer fuhr eine Radfahrerin an, die lebensgefährlich verletzt wurde.