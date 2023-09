Mann weiter in Lebensgefahr Explosion in Völlenerfehn selbst gezündet? Brandgutachten wird erstellt Von Carsten Ammermann | 08.09.2023, 17:26 Uhr Die Feuerwehr war am vergangenen Samstag in Völlenerfehn im Einsatz. Symbolfoto: Pia Bayer/dpa up-down up-down

Der Zustand des 50-Jährigen, der sich am vergangenen Samstag bei einer Explosion in einem Wohnhaus in Völlenerfehn lebensgefährliche Verletzungen zugezogen hat, ist weiter kritisch.