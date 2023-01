Der EWE-Konzern mit Sitz in Oldenburg liefert nicht nur Gas und Strom, sondern bietet auch Telefon-, Handy- und Internetverträge an. Foto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam up-down up-down Kundin verärgert über Geschäftsgebaren EWE will zuerst Unterschrift, dann gibt es Vertragseinblick Von Elke Wieking | 17.01.2023, 08:41 Uhr

Wer in einem EWE-Shop einen Vertrag abschließen möchte, muss erst unterschreiben und bekommt dann zu sehen, für was genau er gezeichnet hat. Verkehrte Welt? So erklärt die EWE AG dieses Vorgehen.