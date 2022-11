Immer wieder sitzen Angler an der Nordseite des Rajens in Rhauderfehn und gehen ihrem Hobby nach. Archivfoto: General-Anzeiger up-down up-down 63-Jähiger wurde reanimiert Ersthelfer rettet Angler aus Kanal in Rhauderfehn Von Carsten Ammermann | 07.11.2022, 15:03 Uhr

Ein Autofahrer, der am Sonntag gegen 14.30 Uhr beobachtet hatte, wie ein Angler am Rajen-Kanal in Rhauderfehn plötzlich ins Wasser gerutscht ist, ist zum Lebensretter geworden.