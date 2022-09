Der Boden für die neue Straße, die ins Gewerbegebiet an der Pastor-Kersten-Straße in Steenfelde führen wird, ist bereits ausgekoffert worden. Foto: Carsten Ammermann up-down up-down 50 interessierte Firmen Nachfrage übersteigt Angebot: Gewerbegebiet in Steenfelde wird erweitert Von Carsten Ammermann | 16.09.2022, 10:04 Uhr

Die Erschließungsarbeiten für die Erweiterung des Gewerbegebiets an der Pastor-Kersten-Straße in Steenfelde ist in vollem Gange. Schon jetzt ist die Nachfrage weitaus höher, als Grundstücke angeboten werden können. Unterdessen ist die Gruppe WOL 21 in Sorge um Bäume.