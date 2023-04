Der 73-jährige Otto Brockmann aus Ostfriesland hat zur Sanierung seines Hauses selbst Hand angelegt. Foto: Henrik Zein up-down up-down Energetische Sanierung auf eigene Faust Eigentümer dämmt sein Wohnhaus selbstständig mit Styroporkugeln aus dem Internet Von Henrik Zein | 09.04.2023, 16:32 Uhr | Update vor 47 Min.

Otto Brockmann hat seinen Bungalow in Ostrhauderfehn in Eigenleistung energetisch saniert. Dafür hat der Ostfriese sich Styroporkugeln im Internet gekauft. So ist er vorgegangen und das sagt ein Energieberater zu Eigensanierungen.