Drei verschiedene Konzepte Drei neue Cafés öffnen demnächst in der Leeraner Altstadt Von Nikola Nording | 05.04.2022, 08:24 Uhr

Es tut sich was in der Leeraner Altstadt. Gleich drei Cafés werden in den kommenden Wochen in Brunnen- und Rathausstraße eröffnen.