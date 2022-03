Für Stephan Weil wird ein Tanzabend in Aurich schwierig. FOTO: dpa/Sina Schuldt Ärger in Aurich Wegen Maskenpflicht: Disco erteilt Ministerpräsident Weil Hausverbot Von dpa | 19.03.2022, 13:10 Uhr | Update vor 1 Std.

In Diskotheken in Niedersachsen gilt eine Maskenpflicht. Darüber ist ein Betreiber aus Aurich so wütend, dass er seinem Ministerpräsidenten Hausverbot erteilt.