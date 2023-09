In wenigen Wochen geht es auf der Großen Bleiche in Leer wieder rund. Vom 11. bis 15. Oktober dreht sich alles um den Gallimarkt. Dass die Anziehungskraft des Volksfestes ungebrochen ist, zeigt das große Interesse der Schausteller an der 515. Auflage.

Mehr als dreimal so viele Bewerbungen wie verfügbare Stellplätze

Rund 900 Bewerbungen für die etwa 250 Plätze seien eingegangen, sagte Michael Meyer, Marktmeister der Stadt Leer.

Die Beschicker, die bei unveränderten Standgebühren den Zuschlag bekommen haben, können sich also glücklich schätzen. Dazu gehören 18 Großfahrgeschäfte. „Großes, Hohes und Schnelles“ sei dabei, so Meyer, der noch keine Namen nennen wollte.

Looping-Karussell und Riesenrad bereits gesetzt

Die Rheiderland-Zeitung hat allerdings bereits die Bestätigung, dass Joep Hoefnagels aus Stuttgart in die Ledastadt kommen werde. Sein Looping-Karussell „Infinity“ verspricht mit einer Flughöhe von 65 Metern einen Höhenrausch. Es war zuletzt 2016 auf dem Gallimarkt – damals nagelneu.

Erst vor einem Jahr feierte „Mikes Pitstop“ seine Premiere. Nun werde Mike Cornelius aus Wallenhorst das Laufgeschäft mit drei Etagen in Leer aufstellen, während seine Eltern Martina und Otto Cornelius wieder mit ihrem Riesenrad anreisen. Das 15 mal 45 Meter große Festzelt soll fünf Meter länger sein wird als im vergangenen Jahr, bleibt es beim bewährten Programm­ablauf.

Mehr Informationen: Die wichtigsten Termine während der Gallimarkt Woche größer als Größer als Zeichen Mittwoch: Los geht’s am Mittwoch mit dem Viehmarkt auf der Nesse ab 6 Uhr am Morgen

Mittwoch: Darauf folgt die offizielle Eröffnung vor dem Rathaus um 11.30 Uhr

Donnerstag: Am Donnerstag folgt als Ganztagsveranstaltung der Tag der Betriebe

Freitag: Das Feuerwerk über dem Hafen ist für den späten Freitagabend um 22 Uhr angesetzt

Samstag: Für den frühen Samstagabend ist gegen 18.45 Uhr eine Lampionfahrt auf dem Handelshafen vorgesehen

Sonntag: Abgerundet wird der Gallimarkt von einem verkaufsoffenen Sonntag zwischen 13 und 18 Uhr

Ebenfalls angekündigt haben sich Martin Schneider aus Lippstadt mit seiner Abenteuer-Simulationsanlage „Pirates Adventure“, die Achterbahn „Alpen Coaster“ der Firma Vorlop aus Hannover und Familie Oberschelp aus Duderstadt mit ihrem Laufgeschäft „Crystals City – Das 3D Fun-Labyrinth“.

Preise sollen laut Schaustellerverein Ostfriesland nur moderat steigen

Dazu kommt Familie von Halle aus Großefehn mit ihrem Auto­scooter „Nitro – The Race“. Wer einen Drehwurm haben möchte, ist derweil im Karussell „Break Dancer“ der Dreher-Vespermann GmbH aus Bremen gut aufgehoben.

Dabei sollen die Preise nicht ins Unbezahlbare steigen, betont Dennis Eden, Schausteller aus Wittmund. „Man kann nicht alle gestiegenen Kosten auf die Besucher umlegen“, weiß der Pressesprecher des Vereins reisender Schausteller Ostfriesland. Ein großes Thema für die Schausteller sei nach wie vor der Personalmangel, so Eden.

Behörden treffen sich zur Sicherheitskonferenz für reibungslosen Ablauf

Damit der Spaß nicht getrübt wird, treffen sich Vertreter der Schausteller, der Polizei, der Feuerwehr, des Roten Kreuzes sowie der Security-Firmen zu einer Sicherheitskonferenz. Um den Andrang zu bewältigen, sind wieder verschiedene Freiflächen und Ruhebereiche zum gemütlichen Sitzen vorgesehen, kündigte Michael Meyer an. „Wir sind gut in der Zeit“, zeigte sich der Marktmeister zufrieden mit dem Stand der Vorbereitungen.