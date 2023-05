Beim Frühtanz Tange herrscht immer ausgelassene Stimmung – so wie auf diesem Bild aus den vergangenen Jahren. Foto: Dirk Hellmers up-down up-down Viele Emsländer zu Gast Die wichtigsten Fragen zum Frühtanz in Tange an Pfingsten 2023 Von Dirk Hellmers | 26.05.2023, 16:38 Uhr

Am Pfingstsonntag steigt wieder der Frühtanz in Tange im Landkreis Ammerland. Unter den mehr als 15.000 Besuchern werden auch wieder viele Emsländer sein. Wir verraten, wo es Tickets gibt, was sie kosten und welche Künstler auf den unterschiedlichen Bühnen zu sehen sein werden.