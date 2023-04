Die Friesenfähre, die zwischen Hilkenborg und Weener verkehrt, ist bereits seit dem 1. April wieder unterwegs. Archivfoto: Carsten Ammermann up-down up-down Von Weener nach Mitling-Mark Zu diesen Zeiten ist an Ostern die Friesenfähre auf der Ems unterwegs Von Dirk Hellmers | 04.04.2023, 15:38 Uhr

Die Friesenfähre zwischen Mitling-Mark und Weener ist am 1. April in ihre fünfte Saison gestartet. Zu diesen Zeiten ist die Fähre an den Ostertagen unterwegs.