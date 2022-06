Gemeinsame Sache machen Melina Gatzka-Gröttrup und Christian Richter. FOTO: Vera Vogt up-down up-down Kooperationspartnerin gefunden Neues Café in Bingum: Sternekoch Christian Richter lüftet Geheimnis Von Vera Vogt | 30.06.2022, 16:20 Uhr

In Bingum (Landkreis Leer) wird es ab dem 12. August 2022 ein neues gastronomisches Angebot geben. Das ehemalige „Café am Bingumer Deich“ eröffnet in verändertem Stil und unter neuem Namen wieder.