Schlagersängerin Beatrice Egli sollte erst 2020, dann 2021 und endlich in diesem Jahr bei der Blaulicht-Party in Burlage singen. Doch ihr Auftritt wird nun abermals verschoben. Archivfoto: dpa up-down up-down Vorverkauf gestoppt Blaulicht-Party mit Beatrice Egli in Burlage wieder verschoben Von Henrik Zein | 05.10.2022, 08:38 Uhr

Auch in diesem Jahr wird es keine Blaulicht-Party in Burlage geben. Bereits gekaufte Karten bleiben zwar gültig, dennoch werden alle Besucher tiefer in die Tasche greifen müssen.