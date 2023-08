Wann steigt die Blaulicht-Party? Anders als bislang findet die Party nicht Ende November statt, sondern bereits einige Wochen eher. Der Termin in diesem Jahr ist am Samstag, 7. Oktober 2023. Beginn der Veranstaltung im Zelt ist um 20 Uhr auf dem Festplatz an der Landesstraße – direkt beim Schützenhaus.

Welche Stargäste kommen nach Burlage? Die beiden Stargäste kommen aus der Schweiz. Schon länger stand fest, dass die Sängerin und Moderatorin Beatrice Egli auftreten wird. Ihr Gastspiel sollte eigentlich schon viel eher erfolgen – doch von 2020 bis 2022 war die Blaulicht-Party aufgrund der Corona-Pandemie und deren Folgen ausgefallen. Mitveranstalter Wolfgang Harms vom Förderverein freut sich auf ihren Auftritt: „Es ist toll, dass Beatrice Egli nur knapp einen Monat vor ihrer im November beginnenden Volles-Risiko-Tour für einen Auftritt ins Burlager Festzelt kommt.“

Zum zweiten Mal tritt Sänger Vincent Gross bei der Blaulicht-Party auf. Foto: Veranstalter Blaulicht-Party Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Zweiter Haupt-Künstler an diesem Abend ist der Schweizer Schlagersänger Vincent Gross, der mehrfach mit Musikpreisen ausgezeichnet wurde. Er war bereits 2019 in Burlage. „Damals hat er gleich zweimal ein Bad in der Menge genommen und hatte hinterher noch jede Menge Zeit für Selfies und Autogrammwünsche“, betonte Harms.

Wer tritt noch auf der Party auf? Im Rahmenprogramm wird wieder die Mallorca-Sängerin Marry auftreten. Sie war bei bislang jeder Blaulicht-Party zu Gast. Zudem werden DJ Dan und seine Stagecrew, die „Speed-Beats“ sowie die „Singenden Timmerlüü von M&T“ dabei sein. Eröffnet wird der Abend traditionell vom Spielmannszug Flachsmeer.

Wie sieht der genaue Zeitplan aus? Einlass ist ab 18 Uhr. Beginn ist dann um 20 Uhr mit dem Auftritt des Spielmannszuges Flachsmeer. Es folgen um 20.30 Uhr die „Speed Beats“ und um 21.15 Uhr die „Singenden Timmerlüü von M&T“. Vincent Gross und Beatrice Egli sind dann um 22 Uhr beziehungsweise um 23 Uhr an der Reihe. Ab 1 Uhr folgt Marry. Anschließend klingt der Abend mit DJ Dan aus.

Wie teuer sind die Tickets und wo gibt es sie? Im Vorverkauf sind die Tickets für 35 Euro erhältlich. Schwerbehinderte ab einem Behinderungsgrad von mehr als 50 Prozent zahlen 22,50 Euro – ebenso deren Begleitpersonen. Schüler können die Party für 12,50 Euro besuchen.

Karten gibt es an folgenden Vorverkaufsstellen: Beim Combi-Markt am Obenende in Papenburg, bei der Tankstelle Feldmann in Bockhorst, beim Blumenladen Platt in Burlage, bei der Bäckerei Buss in Rhauderfehn, bei der Burlager Feuerwehr und der Zeitungsgruppe Ostfriesland. Auch online lassen sich die Tickets bestellen. An der Abendkasse werden die Karten fünf Euro mehr kosten – also dann 40 Euro pro Ticket.