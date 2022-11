Kein Durchkommen möglich: Der Steg hatte sich verkeilt. Foto: Bodo Wolters up-down up-down Bergung dauerte sechs Stunden Steganlage auf der Ems in Bingum löste sich und riss sechs Boote mit Von Sebastian Bete und Bodo Wolters | 28.11.2022, 11:31 Uhr

Ein Steg bei der Ems-Marina-Camping in Bingum hat sich am Wochenende in der Ems quergestellt und verkeilt - samt Schiffe. Für die Helfer war es ein langer Einsatz.