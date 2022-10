Die Polizei in Ostfriesland ermittelt derzeit wegen eines Beziehungsstreits in Westoverledingen. Symbolfoto: Daniel Karmann/dpa up-down up-down Schusswaffe in Gebrauch Beziehungsstreit in Westoverledingen eskaliert - Frau verletzt Von Daniel Gonzalez-Tepper | 19.10.2022, 13:00 Uhr

In einem Haushalt an der Bahnhofstraße in Westoverledingen ist es zu einem heftigen Streit gekommen. Dabei wurde eine 25-Jährige verletzt. Bei der Auseinandersetzung war auch eine Schusswaffe im Spiel.