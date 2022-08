Bei dem Benefiz-Konzert tritt unter anderem Elvira Fischer, die Botschafterin von Leukin, auf. FOTO: Dirk Hamm (Archiv) up-down up-down Geld für Typisierungen Leukin veranstaltet in Leer Schlagerfestival für leukämiekranke Kinder Von Elke Wieking | 21.08.2022, 10:11 Uhr

Um Geld für Typisierungen zugunsten krebskranker Kinder zu sammeln, veranstaltet der Rhauderfehner Verein Leukin am Sonntag, 2. Oktober, im Theater an der Blinke in Leer ein „Schlagerfestival der Herzen“.