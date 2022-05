Das erste Teilstück der Rhauderwieke ist bereits wieder freigegeben. FOTO: Dirk Hellmers B438 in Rhaudermoor wird erneuert Baustelle Rhauderwieke: Die Folgen für Kaufleute und Kunden Von Dirk Hellmers | 07.05.2022, 10:03 Uhr

Kein Durchkommen gibt es derzeit auf der Rhauderwieke in Rhaudermoor. Die B438 wird in vier Abschnitten erneuert. Die Kaufleute entlang der Einkaufsstraße müssen sich mit der Situation arrangieren, Kunden müssen in vielen Fällen einen Umweg nehmen. Doch es gibt gute Nachrichten von der Landesbehörde für Straßenbau aus Aurich.