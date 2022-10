Viele Arbeiten an den Brücken sind abgeschlossen. Nun werden sollen wichtige Schichten aufgebracht werden – sofern das Wetter mitspielt. Foto: Bodo Wolters up-down up-down Brücken werden überprüft Bauarbeiten auf dem Stadtring in Leer: Wann gibt es freie Fahrt? Von Michael Kierstein | 19.10.2022, 14:07 Uhr

Autofahrer in Leer müssen sich weiterhin gedulden. Die Arbeiten an der Sanierung des Stadtrings dauern an. Wann gibt es endlich wieder freie Fahrt?