Kaum geschlossen, schon wieder geöffnet: Die Bäckerei in Ihrhove hat einen neuen Betreiber. Foto: Paul Knecht Neuanfang an der Bahnhofstraße Bäckerei in Ihrhove hat wieder geöffnet Von C. Ammermann | 20.04.2023, 15:01 Uhr

Das ging schnell: Nachdem die bisherige Inhaberin die Bäckerei an der Bahnhofstraße in Ihrhove in der vergangenen Woche überraschend geschlossen hatte, gibt es erfreuliche Nachrichten: Das Rheder Familienunternehmen Musswessels hat die Filiale kurzfristig wiedereröffnet.