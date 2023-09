Ab Montag, 4. September 2023, ist auf der Bundesstraße B436 (Weenerstraße) zwischen Bunde und Möhlenwarf mit Behinderungen zu rechnen. Das schreibt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Aurich. Grund dafür seien Bauarbeiten auf Fahrbahn und Radweg. Aus Arbeitsschutzgründen müsse es abschnittsweise eine Vollsperrung geben: „Der Verkehr zwischen Bunde und Weener wird südlich umgeleitet.“

Was wird an der B436 gemacht?

Gebaut werde von der Autobahnanschlussstelle Weener bis zur Einmündung Tannenhofstraße beziehungsweise Kleiner Bollen. Zwischen der Autobahnanschlussstelle und dem Kreisverkehrsplatz in Möhlenwarf solle die kaputte Asphaltdeckschicht vier Zentimeter tief abgefräst werden.

Wegen Straßenschäden gilt in Fahrtrichtung Weener aktuell Tempo 30.

Anschließend ist geplant, eine neue Asphaltschicht einzubauen. Außerdem wurde die Erneuerung des gesamten Asphaltaufbaus der Fahrbahn beauftragt. Das bedeutet, dass nach dem Entfernen des alten Belages in mehreren Schichten neuer Asphalt auf eine Schottertragschicht aufgetragen werde, schreibt die Behörde.

Auch der Asphalt des nördlichen Radweges in der Ortsdurchfahrt Möhlenwarf werde gefräst und anschließend ein neuer Radweg aus Asphalt hergestellt. Insgesamt wird die Fahrbahn auf einer Länge von 4,1 Kilometern erneuert.

Was hat die Autobahn damit zu tun?

Die Arbeiten auf dem Abschnitt von der Anschlussstelle bis zum Kreisel sollen zeitgleich mit der Sperrung der A31-Autobahnanschlussstelle Weener laufen. Diese hatte die Autobahn GmbH veranlasst. „Hierfür wird ein Zeitraum von drei Wochen veranschlagt“, so die Landesbehörde.

Wann ist alles fertig?

Anschließend werde der Abschnitt inklusive des Kreisverkehrsplatzes wieder für den Verkehr freigegeben. „Für die weitere Strecke bis zur Kreuzung an der Tannenhofstraße werden drei bis vier Wochen benötigt.“ Der Auftrag beinhaltet zwei weitere Bauabschnitte bis zur Feuerwehr in Weener beziehungsweise bis zum Kreisverkehrsplatz in Weener. „Diese Arbeiten werden voraussichtlich bis Dezember andauern.“

Was kostet das?

Die Baukosten belaufen sich auf 3,5 Millionen Euro und werden vom Bund getragen, so die Behörde.

Und der Emstunnel?

Dort werden Schäden im Zuge der A31 beseitigt. Deshalb sind zeitweise einzelne Fahrspuren sowie eine Auf- und Abfahrt gesperrt.