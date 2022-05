Zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Trecker kam es am Freitag in Uplengen. FOTO: Frank Loger Fahrbahn mehrere Stunden gesperrt Autofahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß mit Trecker in Uplengen Von Frank Loger | 13.05.2022, 18:44 Uhr

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitagnachmittag in der Gemeinde Uplengen gekommen. Für den Fahrer eines schwarzen Seat mit Bremer Kennzeichen kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.