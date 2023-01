Wenn der Fahrstuhl zu den Gleisen am Leeraner Bahnhof den Geist aufgibt, haben Rollstuhlfahrer ein großes Problem. Foto: Ostfriesen-Zeitung/Archiv up-down up-down Nach Weihnachtsmarktbesuch in Lingen Aufzug kaputt: Rollstuhlfahrer Steffen Wurps strandet am Bahnhof Leer Von Michael Kierstein | 03.01.2023, 10:47 Uhr

Wegen eines defekten Lifts am Bahnhof ist ein Rollstuhlfahrer gestrandet, diesmal aber nicht in Papenburg, sondern in Leer.