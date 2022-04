Auf der A31 bei Leer gehen die Sanierungsarbeiten weiter. FOTO: Jan Woitas/dpa Anschluss Jemgum wird gesperrt Auf der A31 bei Leer stehen die nächsten Sanierungsarbeiten an Von Jan-Geert Berents | 19.04.2022, 13:14 Uhr

Seit September 2018 wird die Fahrbahn auf der Autobahn A 31 in beide Fahrtrichtungen zwischen der Anschlussstelle Leer-West und dem Autobahn-Dreieck Leer in vier Bauabschnitten grundsaniert. Nun steht die nächste Sperrung an.