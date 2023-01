Im Berufsleben ist Gitta Connemann (links) die Chefin, beim ESC will sie ihre Assistentin Betül Akmar anfeuern. Foto: Büro Connemann up-down up-down Vom CDU-Büro auf die ESC-Bühne Assistentin von Gitta Connemann will für Deutschland singen Von Martin Alberts; Nikola Nording und Patrick Kern | 30.01.2023, 13:27 Uhr

Der NDR hat am Freitag die Kandidaten für den deutschen ESC-Vorentscheid bekanntgegeben.Mit dabei sein will auch Betül Akmar aus Berlin. Die 29-Jährige arbeitet in der Hauptstadt eng mit einer Ostfriesin zusammen, denn sie ist die persönliche Assistentin der CDU-Bundestagsabgeordneten Gitta Connemann aus Hesel.