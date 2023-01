Rettungswagen Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall in Südbrookmerland Arbeiter in Ostfriesland unter 15 Tonnen schwerem Bauteil eingeklemmt Von dpa | 07.01.2023, 10:11 Uhr

Unter einem 15 Tonnen schweren Bauteil ist ein Arbeiter in einem Gusswerk in Ostfriesland worden. Der Unfall ereignete sich in der Gemeinde Südbrookmerland.