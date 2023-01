Trotzdem gute Miene: Anke Ahrens leidet am Stiff-Person-Syndrom, an dem auch Sängerin Celine Dion erkrankt ist. Foto: Klaus Ortgies up-down up-down Stiff-Person-Syndrom Anke Ahrens aus Idafehn teilt unheilbares Leid mit Celine Dion Von Nikola Nording | 06.01.2023, 12:15 Uhr

Wie die berühmte Popsängerin Celine Dion („My Heart will go on“) leidet auch Anke Ahrens aus Idafehn an dem äußerst seltenen Stiff-Person-Syndrom. Das erschüttert sie, macht ihr aber auch ein bisschen Mut.