Mit 1,75 Promille Atemalkohol ist ein 38-Jähriger aus Bad Zwischenahn in der Nacht zu Samstag in Leer von der Emsstraße abgekommen. Der Fahrer blieb unverletzt, am Auto aber entstand Totalschaden. FOTO: dpa/Carsten Rehder Unfall auf der Emsstraße Alkoholisiert mit 1,75 Promille in Leer mit dem Auto unterwegs Von Carsten van Bevern | 21.05.2022, 14:15 Uhr

Totalschaden am Auto, Fahrer unverletzt und ein beschlagnahmter Führerschein. So lautet das Fazit eines Unfalls in Leer in der Nacht zu Samstag: Beim Fahrer stellte die Polizei eine Atemalkoholkonzentration von 1,75 Promille fest.