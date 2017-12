Polizei ermittelt Zwei Altkleidercontainer in Ostrhauderfehn in Brand geraten

Zwei Altkleidercontainer in Ostrhauderfehn in Brand geraten MEC öffnen

Zu gleich zwei Altkleidercontainer-Bränden musste die Feuerwehr in Ostrhauderfehn an Heiligabend und am ersten Weihnachtstag ausrücken. Foto: Feuerwehr Leer

Ostrhauderfehn. Zu gleich zwei Altkleidercontainer-Bränden musste die Feuerwehr in Ostrhauderfehn an Heiligabend und am ersten Weihnachtstag ausrücken. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.