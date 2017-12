100-Millionen Euro-Projekt Emden hat mit sanierter Schleuse wieder Tor zur Welt

pm/dpa Emden. Elf Jahre nach der Schließung der defekten Nesserlander Schleuse im ostfriesischen Emden ist das sanierte Bauwerk wieder in Betrieb. Am Freitag passierte erstmals wieder ein Schiff die 129 Jahre alte Schleuse.

Die Nesserlander Schleuse mit der weithin sichtbaren Klappbrücke war 2006 nach einem Lagerschaden am Binnenhaupt stillgelegt worden. Hinzu kam, dass das in die Jahre gekommene Bauwerk nicht mehr den Anforderungen des Hochwasserschutzes in der Hauptdeichlinie genügte. Erste Pläne zur Sanierung wurden später zu einer grundlegenden Erneuerung wie bei einem Neubau umgewandelt. Die Umsetzung verzögerte sich jedoch mehrfach.

Zunächst gab es rechtliche Probleme mit der Ausschreibung, später kamen technische Probleme hinzu. Die Kosten von anfangs 65 Millionen Euro gingen immer weiter in die Höhe. In Medien wurde zeitweise über die „Ostfriesische Emsphilharmonie“ gespottet. Nach Angaben der Hafengesellschaft Niedersachsen Ports (NPorts) sollen die Kosten am Schluss aber unterhalb der zuletzt kalkulierten 110 Millionen Euro liegen. Die Kosten sollen 100 Millionen Euro betragen.

Am Freitag passierte mit der „MS Groningerland“ erstmals wieder ein Schiff das neue Bauwerk. Niedersachsens Wirtschaftsstaatssekretär Berend Lindner sagte in Emden: „Ich freue mich sehr, dass wir dieses für Niedersachsen so wichtige Großprojekt nun fertigstellen konnten. Unsere Wirtschaftskraft ist in bedeutendem Maße von leistungsfähigen Seehäfen abhängig.“

Die Schleuse ist neben der Großen Seeschleuse die wichtigste Lebensader für den Seehafen. Dort werden vor allem Kraftfahrzeuge, Forstprodukte wie Zellulose, Papier und Holz, Flüssiggüter, Windkraftanlagen und andere Projektladungen umgeschlagen. Die Hafenanlage ist die flächenmäßig größte in ganz Niedersachsen.

Die Emder Hafenwirtschaft sorgt sich indes um die Große Seeschleuse aus dem Jahr 1913. Sie ist die Hauptzufahrt zum Hafen und wird langsam altersschwach. Derzeit laufen Überprüfungen zur Sanierung. Erste Kostenschätzungen beliefen sich auf rund 350 Millionen Euro.