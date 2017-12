Mehr als 29.000 Euro Raiba Flachsmeer schüttet Geld an 31 Vereine aus

Flachsmeer. Insgesamt 29.318 Euro hat die Raiffeisenbank Flachsmeer im Rahmen des Gewinnsparens an 31 Einrichtungen ausgeschüttet.

„Was kann es Schöneres geben, als kurz vor Weihnachten Menschen, die sich für das Gemeinwohl einsetzen, zu unterstützen“, sagte Vorstandsvorsitzender Christoph Hoek. Alle Vereine und Einrichtungen leisten nach seinen Worten großartige Arbeit. Oft werde das Engagement in der Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen, wie es sollte. „Lassen Sie sich davon aber nicht unterkriegen“, so Hoek. Das ehrenamtliche Engagement sei so wichtig wie noch nie.

Beim Gewinnsparen der Genossenschaftsbanken ist es nach den Worten von Hoek wichtig, dass die Teilnehmer ihre Anträge wieder bis zum 15. Oktober gestellt haben. Darüber hinaus berichtete der Vorstandsvorsitzende, dass die Raiffeisenbank Flachsmeer die einzige Bank in Ostfriesland sei, die noch nicht fusioniert habe. „Wir müssen uns für die Zukunft keine Sorgen machen“, so Hoek.