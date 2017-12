Unbewohnt, aber voll möbliert Einfamilienhaus in Bunde brennt komplett nieder

Einfamilienhaus in Bunde brennt komplett nieder MEC öffnen

Das Feuer in dem Einfamilienhaus in Bunde dürfte schon einige Zeit gewütet haben, bevor es entdeckt und der Feuerwehr gemeldet wurde. Symbolfoto: Jörn Martens

pm/dgt Bunde. In Bunde im Landkreis Leer ist am frühen Donnerstagmorgen ein unbewohntes, aber voll möbliertes Einfamilienhaus komplett ausgebrannt. Erst nach mehreren Stunden war das Feuer unter Kontrolle gebracht, die Nachlöscharbeiten dürften bis in den Vormittag andauern.