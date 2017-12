Bargeld erbeutet Überfall in Leer auf Discounter

Leer. Am Montag, 4. Dezember, hat ein unbekannter Täter gegen 17.30 Uhr einen Discounter im Logaer Weg überfallen und einen mittleren vierstelligen Geldbetrag erbeutet.

Der Mann bedrohte eine 21-jährige Kassiererin mit einem Messer, teilte die Polizei am Dienstag, 5. Dezember, weiter mit. Er flüchtete mit einem schwarzen Herrenfahrrad. Er wurde auf circa 30 bis 40 Jahre alt geschätzt. Er trug eine schwarze Wollmütze, einen Handschuh mit einem auffälligen Reflektor an der linken Hand und eine blaue Jeans. Hinweise an die Polizei Leer unter Telefon 0491/976900.