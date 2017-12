Coup der Ortsfeuerwehr DJ Ötzi gastiert 2018 bei Zeltparty in Burlage

Burlage. Der Sänger und Entertainer DJ Ötzi wird im Sommer 2018 für ein Gastspiel nach Burlage in Ostfriesland kommen. Dieser Coup gelang der Ortsfeuerwehr der Gemeinde im Landkreis Leer.

„DJ Ötzi wird am 2. Juni 2018 zum Kreisfeuerwehrverbands- und Dorffest in Burlage kommen“, bestätigte Wolfgang Harms, Ortsbrandmeister der Feuerwehr Burlage und einer der Hauptorganisatoren des jährlich stattfindenden Ereignisses, auf Anfrage unserer Redaktion.

Mit der Burlager Blaulicht-Party hat sich die Feuerwehr in den vergangenen Jahren bei Besuchern, aber auch Künstlern, einen Namen gemacht. Am vergangenen Samstag standen mit Schlagersängerin Michelle und Voxxclub überregional bekannte Künstler auf der Bühne. „Mehr als 2500 Besucher am vergangenen Wochenende ist schon eine Hausnummer, 2016 waren wir bei knapp 2000 Gästen“, stellt Harms fest.

Ab 23 Uhr auf der Bühne

Neben DJ Ötzi, der 1971 als Gerhard Friedle in Tirol geboren wurde, werden im Sommer „Partyman DJ Dan“ und die Band „Die Fresas“, die beide aus Ostfriesland kommen, die Veranstaltung musikalisch unterstützen. Der DJ aus Österreich wird ab 23 Uhr auf der Bühne stehen. Seine bekanntesten Hits sind „Anton aus Tirol“, „Hey Baby“ und „Ein Stern (der Deinen Namen trägt)“. 2008 gewann er gleich zwei Echos für den Hit des Jahres und als bester deutschsprachiger Schlager-Künstler.

Die Verpflichtung des österreichischen Entertainers, Pop- und Schlagersängers und Volksmusikers ist aber der bisher größte Coup von Harms und seinem Team. „Wir sind mittlerweile sehr gut vernetzt und pflegen unsere Kontakte intensiv. Wir sorgen dafür, dass sich Künstler und Besucher wohl fühlen und das ist schon die halbe Miete“, antwortet der Ortsbrandmeister auf die Frage, wie es zum Kontakt mit DJ Ötzi kam. Man sei „zuverlässig in Absprachen und Verträgen und sorgt selbst mit für eine positive Stimmung“.

Ticketverkauf startet im Januar

Am Ende geht es aber auch darum, Werbung zu machen für das Feuerwehrwesen und Einnahmen zu generieren für die ehreamtlich tätigen Kräfte.

Der Ticketvorverkauf startet im Januar, er wird online über die Anbieter Nordwest Ticket, Ticketmaster und Reservix abgewickelt. Oder persönlich bei „allen bekannten Vorverkaufsstellen“, so Harms. Offen ist derweil noch, wie viele Besucher maximal zu der Veranstaltung kommen dürfen. „Wir werden sehen, wo die Reise hingeht und dann entsprechend reagieren, was den Festplatz und die Festzelte angeht“, so der Ortsbrandmeister.