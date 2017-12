Nach Streit in Wohnung 27-Jähriger mit Machete in Emden schwer verletzt

pm/dgt Emden. In der Stadt Emden ist es in der Nacht zu Samstag zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen drei Personen, zwei Männern und einer Frau, gekommen. Im weiteren Verlauf verletzte ein 21-Jähriger einen 27-Jährigen mit einer Machete schwer.

Wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden heißt; war zunächst eine 28-jährige Frau in ihrer Wohnung in der Menso-Alting-Straße gegen 23.50 Uhr mit einem 27-jährigen Emder, der dort zu Besuch war, in Streit geraten. Die Frau hatte Alkohol zu sich genommen. Aus einem verbalen Streit entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, heißt es.

Mutmaßlicher Täter ist Mitbewohner der Frau

Der 21-jährige Mitbewohner der Frau, der sich ebenfalls in der Wohnung aufhielt, kam der 28-Jährigen zur Hilfe und setzte sich nun mit dem Gast körperlich auseinander. Nach derzeitigem Ermittlungsstand setzte der Mitbewohner im weiteren Verlauf des Streits auch eine Machete ein und verletzte den 27-jährigen damit schwer.

Das Opfer wurde durch den Rettungsdienst mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, er befindet sich nach einer Operation außer Lebensgefahr. Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen.