Nach Discobesuch Ostfriesland: Vermisster 21-Jähriger tot aufgefunden

pm/gs Plaggenburg/Holtgast. Ein 21-jähriger Mann aus Ostfriesland, der nach einem Discobesuch vermisst und gesucht wurde, ist tot. Er wurde am Sonntagmittag leblos auf einem Feld in Holtgast gefunden. Die Polizei geht von einem Unglücksfall aus.

Wie die Polizei mitteilte, galt der junge Mann seit Samstagnacht als vermisst. Ersten Ermittlungen zufolge hatte er sich gegen 1.15 Uhr zu Fuß auf den Heimweg von einer Diskothek in Holtgast nach Plaggenburg bei Aurich machen wollen. Die beiden Orte liegen knapp 20 Kilometer voneinander entfernt. Zunächst hatte es geheißen, dass er in ein Taxi habe steigen wollen. Er kam aber nicht zuhause an.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, geht aber nach derzeitigem Erkenntnisstand von einem Unglücksfall aus.

An einer groß angelegten Suche nach dem 21-Jährigen hatten sich mehr als 300 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Deutschem Roten Kreuz, Deutscher Lebensrettungsgesellschaft und anderen Hilfsorganisationen, darunter auch Rettungshundestaffeln, beteiligt. In der Nacht zu Sonntag ging die Polizei diversen Hinweisen nach. Am Sonntagmorgen wurden die Suchmaßnahmen noch einmal intensiviert und unter anderem die Kreisjägerschaft alarmiert und Drohnen der Polizei aus Leer und Emden angefordert.