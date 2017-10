Männer betrunken Polizei in Rhauderfehn nimmt Autohaus-Einbrecher fest

Rhauderfehn. Die Polizei in Rhauderfehn hat zwei betrunkene Einbrecher festgenommen, die in ein Autohaus eingedrungen waren.

Wie die Beamten am Donnerstag weiter mitteilten, ereignete sich der Vorfall am Mittwoch kurz vor Mitternacht. Den Angaben zufolge hatte ein Zeuge gegen 23.45 Uhr das Zerbersten einer Schaufensterscheibe eines Autohauses an der Straße „Rhauderwieke“ gehört. Er beobachtete, wie zwei Männer das Autohaus betraten und schlug bei der Polizei per Notruf Alarm. Daraufhin schickten die Beamten mehrere Streifenwagenbesatzungen zum Tatort. Die beiden Männer im Alter von 22 und 33 Jahren wurden in dem Autohaus festgenommen und zur Dienststelle gebracht.

Die Männer waren laut Polizei stark alkoholisiert. Eine Atemalkoholüberprüfung ergaben nach Angaben der Beamten Werte von 2,6 Promille und 2,7 Promille.

Die Männer wurden später wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei ermittelt gegen sie Männer wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung.