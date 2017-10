Rat treibt Planung voran Bahnhaltepunkt in Ihrhove ein „finanzieller Kraftakt“

Westoverledingen. Der Rat der Gemeinde Westoverledingen hat einer Planbegleitungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn einstimmig zugestimmt, um die Planungen zur Reaktivierung des Haltepunktes Ihrhove weiter voranzutreiben. In der Sitzung wurde ebenfalls das Bahnprojekt „Wunderlinie“ zwischen Groningen und Bremen vorgestellt.

Die Gesamtkosten für die Planbegleitung belaufen sich nach Angaben der Gemeindeverwaltung auf rund 120.000 Euro brutto. Zudem müsse die Gemeinde die Ausgaben für das notwendige Planungsbüro sowie 25 Prozent der förderfähigen und 100 Prozent der nicht förderfähigen Kosten tragen. „Ausgehend von den geschätzten Baukosten in Höhe von voraussichtlich 1,33 Millionen Euro würde sich der Anteil der förderfähigen Kosten, den die Gemeinde zu tragen hätte, auf 332.500 Euro belaufen“, heißt es in der Beschlussvorlage. Zu den nicht förderfähigen Kosten gehöre beispielsweise die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr.

Dadurch werde die Reaktivierung des Bahnhaltepunktes zu einem finanziellen Kraftakt für die Gemeinde Westoverledingen, heißt es von der Verwaltung. Dennoch wolle man die Planungen vorantreiben, um mit dem Bahnhaltepunkt den Tourismus zu fördern und bessere Möglichkeiten für Pendler zu schaffen.

Ihrhove liegt direkt an der Strecke der geplanten „Wunderlinie“, die zukünftig vom niederländischen Groningen bis nach Bremen führen soll. Aktuell laufen Bodensondierung auf deutscher und niederländischer Seite, um den geplanten Trassenverlauf auf die Bodenfestigkeit hin zu überprüfen.

Mit der „Wunderlinie“ soll sich die Fahrtzeit zwischen Groningen und Bremen um eine Stunde auf rund zweieinhalb Stunden verkürzen. Wichtig für die Realisierung der „Wunderlinie“ ist ein rascher Wiederaufbau der Friesenbrücke bei Weener. Der geplante Neubau soll 2024 fertiggestellt werden.