Spende des Kinderhilfswerkes 4685 Euro für Jugendprojekte in Westoverledingen

jdi Ihrhove. Der Gemeinschaftsfonds „Kinder stärken‘“ des Deutschen Kinderhilfswerkes und des Landes Niedersachsen unterstützt das Projekt ,,Deine Freizeit - pack’s an‘‘ der Gemeinde Westoverledingen mit 4685 Euro.

,,Wir sind im Wandel in der Jugendarbeit‘‘, erklärte Theo Douwes, Bürgermeister der Gemeinde Westoverledingen, während der symbolischen Scheckübergabe im Ihrhover Rathaus. Im Rahmen einer Ideenwerkstatt haben nach seinen Worten Kinder und Jugendliche in der Region die Möglichkeit, an Ausflügen teilzunehmen, Theaterworkshops zu besuchen und sich mit vielen weiteren eigenen Ideen und Wünsche einzubringen. Ziel ist nach Angaben von Hendrik Rubien aus der Jugendpflege, diese Kinder und Jugendlichen zu mobilisieren und einzubeziehen, sodass sie praktisch erfahren, dass sie Teil des politischen und gesellschaftlichen Lebens sind und nicht am Rande stehen.

Jugendhaus in Planung

Auch über der Ideenwerkstatt hinaus sollen Maßnahmen geschaffen werden, um mit den jungen Westoverledingern ins Gespräch zu kommen. Ein zentrales Jugendhaus sei Douwes zufolge in Planung. Dieses soll ein Treffpunkt für Jugendliche werden, in denen sie sich austauschen und entspannen können. Auch freie Internetnutzung wird nach Aussage des Bürgermeisters zur Verfügung gestellt.

Spendendosen im Ort

Darüber hinaus werden Projekte mithilfe von Spendeneinnahmen aus zahlreichen Spendendosen des Deutschen Kinderhilfswerkes unterstützt. Die Spendendosen sind in Geschäften, Banken, Apotheken und an anderen Orten der Gemeinde ausgestellt.

Das Deutsche Kinderhilfswerk investiert nach eigenen Angaben in Maßnahmen und Projekte, die die Mitbestimmung und Teilhabe von Kinder und Jugendlichen fördern. Dabei stehen insbesondere die Kinderrechte, die Mitbestimmung und die Überwindung von Kinderarmut in Deutschland im Mittelpunkt.