Fördermittel sollen beantragt werden Westoverledingen will Zentrum für Musikförderung

Westoverledingen. Der Rat der Gemeinde Westoverledingen hat sich mehrheitlich dafür entschieden, die Errichtung eines Orff-Zentrums zur musikalischen Förderungen von Kindern zu unterstützen. Gebaut werden soll neben der Turnhalle der Grundschule Steenfelde/Großwolde.

Die Einrichtung, benannt nach dem Musikpädagogen Carl Orff, kann allerdings nur entstehen, wenn rund 90 Prozent der geschätzten Baukosten von 300.000 Euro durch Fördergelder abgedeckt werden. Der Rat beauftragte die Verwaltung, sich um diese Fördergelder zu bemühen. Die Trägerschaft eines Orff-Zentrums müsse ebenfalls noch geklärt werden.

Nach Angaben der Verwaltung gehöre ein musikalisches Förderzentrum zu den freiwilligen Leistungen der Kommunen und aufgrund der aktuellen Haushaltslage in Westoverledingen habe die Finanzierung von Pflichtaufgaben höhere Priorität.

Aktuell gibt es bereits einen Antrag für Fördermittel beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, um Gelder aus dem Programm „Ländliche Entwicklung“ zu erhalten. Zudem werde aktuell geprüft, ob das Projekt mit 50 Prozent durch Mittel der LEADER-Region gefördert werden kann. Weitere Förderanträge will die Gemeinde nun einreichen.

Das Orff-Zentrum in Westoverledingen wäre das erste in Niedersachsen, das von der Orff-Schulwerk Gesellschaft Deutschland unterstützt wird. Deshalb verspricht sich die Gemeinde landesweite Aufmerksamkeit. In Ostfriesland soll ein rund 100 Quadratmeter großer Schulungsraum mit Instrumenten für mindestens 40 Schüler entstehen.