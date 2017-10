dgt/pm Leer. Die Polizei in Leer warnt vor mit Zahnstochern präparierte Hundeködern, die im Stadtgebiet gefunden wurden. Die Beamten haben ein Bild der Köder veröffentlicht.

Die Köder waren am Sonntag gegen 8.50 Uhr in der Haneburgallee auf einer Rasenfläche in der Nähe einer Skulptur gefunden worden. Dabei handelte es sich um mehrere Fleischwurststücke mit abgebrochenen Zahnstochern.

Die Fleischwurststücke wurden von der Polizei sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei in Leer unter Telefon 0491/976900 entgegen.

Mehrere Fleischwurststücke mit abgebrochenen Zahnstochern sind in Leer gefunden worden. Die Polizei hat Strafanzeige gestellt. Foto: Polizei Leer