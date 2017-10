Holger Pieters wirft hin Leeraner AfD-Kreistagsmitglied tritt aus Partei aus

Leer/Hannover. Der AfD-Kreistagsabgeordnete und frühere Kreisvorsitzende, Holger Pieters aus Leer, ist am Sonntag in Hannover aus seiner Partei ausgetreten.

Der Austritt erfolgte laut Peters nach „reiflicher Überlegung und immer mit offenen Visier“. Wie Pieters in einer Mitteilung weiter verkündet, sei die Entscheidung aus der „entarteten“, nationalistischen AfD für gemäßigte Mitglieder „sicher sachlogisch und zwingend“.

Weiter kritisiert Peters „die rechtsnationalen Ausfälle“ Alexander Gaulands sowie Björn Höckes „extrem völkische Umerziehungspolitik“. Auch der Landeschef Niedersachsens, Paul Hampel, sei „ein politisch und moralisch abgewirtschafteter Politiker“. Ein Desaster sei auch der öffentliche Streit mit dem Schatzmeister Bodo Suhren. Niemand trage nun mehr die wahre Verantwortung, auch der Bundesvorstand nicht, so Pieters.

Aktuell gepostetes Gedankengut der AfD aus Salzgitter werde in der AfD Niedersachsen unter Hampel und der Spitzenkandidatin zur Landtagswahl, Dana Guth, vorsätzlich augenzwinkernd in Kauf genommen. Die Facebook-Seiten der ostfriesischen AfD und deren makaberen politischen Inhalte seien „politisch sittenwidrig“. Der Mut zur Wahrheit ist laut Pieters „komplett abhandengekommen“.

„Diese politischen Grenzüberschreitungen sind in der AfD seit dem letzten Bundesparteitag in Köln die Norm. Gauland, Höcke, und Hampel, deshalb nur noch ein lautes Ade“, so Pieters. Er werde mit heutiger Wirkung als fraktionsloser Kreistagsabgeordneter den Menschen in Ostfriesland weiter politisch dienen. Wie und wo seine neue politische Heimat sein wird, teile er noch zeitnah mit, so Pieters.

Bereits im Januar hatte Pieters sein Amt als Kreisvorsitzender niedergelegt. Im Sommer hatte der Landesvorstand gegen Pieters ein Amtsenthebungsverfahren und eine Ämtersperre beantragt. Pieters hatte Ambitionen auf das Amt des Landesvorsitzenden.