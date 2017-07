Öffentlich belobigt Land ehrt Unfallheld aus Weener

Eine Urkunde des Niedersächsischen Innenministers Boris Pistorius überreichte Landrat Matthias Groote (Zweiter von links) an Holger Hilbrands aus Weener, der mit seiner Ehefrau Gisela (mit Blumenstrauß) zu der kleinen Feierstunde ins Kreishaus gekommen war. Als Vertreter der Stadt Weener nahmen Ortsvorsteher Friederich Sap (links) und der stellvertretende Bürgermeister Helmut Geuken (rechts) daran teil. Foto: Holger Szyska

Leer/Weener. Seine Heimatstadt hatte ihn bereits geehrt, nun hat das Land Niedersachsen nachgezogen: Holger Hilbrands aus Weener, der am 29. März im Sieltief in Diele ein siebenjähriges Mädchen aus einem Unfallwagen befreite, erhielt im Kreishaus in Leer für sein vorbildliches Handeln eine von Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius unterzeichnete Urkunde - also eine „öffentliche Belobigung“, wie es im Amtsdeutsch heißt.