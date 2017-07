Richter erlässt Haftbefehl Nach Brandstiftungs-Serie: Polizei nimmt Männer in Weener fest

dgt/pm Weener. Die Polizei hat nach einer Serie von Bränden in der Stadt Weener zwei junge Männer ermittelt, denen mindestens drei Taten zur Last gelegt werden. Ein Richter hat Haftbefehl erlassen.

Die beiden 17 und 18 Jahre alten Tatverdächtigen stammen aus Weener, sie wurden am Freitag festgenommen, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden von Montag. Ihnen wird zur Last gelegt, gemeinschaftlich eine Scheune im Bovenpad, einen Pkw auf einem Verbrauchermarkt in der ‚Neuen Feldstraße‘ und eine Gartenlaube in der Risiusstraße in Brand gesetzt zu haben.

Zudem steht der 17-jährige Heranwachsende für eine Brandstiftung an einem Pkw in der Bahnhofstraße in Verdacht. Beide Personen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter des Amtsgerichtes in Aurich vorgeführt, der Haftbefehle erließ. Sie sitzen nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an.