Ehrung für Erich Frey 70 Jahre Mitglied im FC Stern Völlenerfehn

Völlenerfehn. Hannelore Tjarks ist nach einer 38 Jahre langen Tätigkeit als Spartenleiterin der Damengymnastikabteilung des FC Stern Völlenerfehn während der Generalversammlung zur Ehrenspartenleiterin ernannt worden. Erich Frey wurde für 70-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet.

Laut dem Vorsitzenden Holger Holzenkämpfer gehören inzwischen 706 Mitglieder dem Verein an, der in 22 Abteilungen Sport anbiete. Ohne das außergewöhnliche Engagement der Abteilungs- und Übungsleiter sei das nicht möglich. Die Nachfolge von Hannelore Tjarks trat Henny Hartrumpf an. In seinem Bericht stellte der Vorsitzende fest, dass sich die Fußballer nach einem glücklichen Aufstieg in der neuen Umgebung etablieren konnten und auf einem guten Weg seien. Der Nachwuchs spiele mit Ausnahme der B-Jugend unter dem Dach der SG Völlen. Wilma Stubbe und Marita Fischer von der Karateabteilung berichteten von einem erfolgreich verlaufenen Selbstbehauptungskursus für Frauen mit 26 Teilnehmerinnen. Beide haben eine Neuauflage ins Auge gefasst.

Kassenwart Gerold Kromminga gab einen Einblick in die finanzielle Lage des FC Stern. Das hinsichtlich der Sanierung des Klubhauses aufgenommene Darlehen konnte 2016 um 2.500 Euro auf 36.100 Euro zurückgeführt werden. Der Verein nähere sich aber einem Punkt, an dem die laufenden Kosten nicht mehr allein durch die Mitgliedsbeiträge zu bestreiten seien. Die letzte Beitragsanpassung habe es 2001 gegeben. „Wir müssen über eine Erhöhung der Beiträge nachdenken.“

Frank Schüür, Vorsitzender des Turnkreises Leer, zeichnete Heike Marheineke mit der Kreisehrennadel aus. Marheineke hatte 2001 die Mutter-Kind-Turngruppe ins Leben gerufen, die sie noch heute betreut. 2010 hatte sie eine inzwischen 70 Kinder umfassende Cheerleader-Gruppe ins Leben gerufen. Vom Verein wurden neben Hannelore Tjarks und Erich Frey auch Werner Reck und Fritz Bonk (beide 60 Jahre), Helga Frey und Anton Jungeblut (50 Jahre), Edith Caspers, Elisabeth Hauk und Werner Grave (alle 40 Jahre), Sonja Terveer-Akan (25 Jahre) sowie Heidelore Soer, Wilke Donker, Anna Rahmeyer, Sabrina Strack und Daniela Goldenstein (alle 15 Jahre im FC) geehrt.

Bei den Wahlen zum Vorstand gab es mehrere Veränderungen. Die Nachfolge von Gerold Woortmann als Leiter der Fußballabteilung und Sonja Woortmann als Schriftführerin traten Markus Müller und Daniela Goldenstein an. Fußballjugendwarte sind nun Bernhard Reck und Stefan Müller anstelle von Andree Lüppens. Frauen- und Unfallwartin ist Wiebke Alberring für Jürgen Siemer und Petra Lüppens. In ihren Ämtern bestätigt wurden Vorsitzender und Pressewart Holger Holzenkämpfer, der zweite Vorsitzende und Pressewart Helmer Alberring, Kassenwart Gerold Kromminga und die Sozialwarte Anke Holzenkämpfer und Ewald Groeneveld.