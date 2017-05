Fahrer stellte Defekt fest Auto auf der A 31 bei Leer ausgebrannt

Leer. Zu einem Pkw-Brand ist es am Sonntagmorgen gegen 2.30 auf der Autobahn (A) 31 beim Emstunnel in Leer gekommen.

Der 25-jährige Autofahrer aus dem Emsland hatte einen Defekt an seinem Fahrzeug bemerkt und diesen auf dem Seitenstreifen an der Anschlussstelle Leer-West abgestellt. Kurz darauf ging das Auto in Flammen auf und brannte aus. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten war der Emstunnel in Fahrtrichtung Oldenburg bis etwa 4.45 Uhr voll gesperrt. Im Zusammenhang mit der Sperrung fiel Polizisten gegen 2.40 Uhr ein 55-jähriger Falschfahrer mit einem Opel Vivaro auf der Autobahn auf. Er konnte von den Beamten an der Anschlussstelle Jemgum gestellt werden.